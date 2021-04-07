Tuzla'da, her gün yaklaşık 40 ton atık geri dönüşüme kazandırılıyor

Tuzla Belediyesince, her gün 40 tonu aşkın atık malzeme toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Tuzla Belediyesince, her gün 40 tonu aşkın atık malzeme toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesince, ilçenin 17 mahallesinde her gün evlerden, iş yerlerinden, mobil atık merkezleri ve atık toplama konteynerlerinden yaklaşık 40 tonu aşkın atık toplanıyor.

Toplanan atıklar, Geri Dönüşüm Merkezine götürülerek belediye personelleri tarafından ayrıştırılıyor. Cam, kağıt, plastik, pil gibi kategorilere ayrılan atıklar geri dönüşüme sokuluyor. Yapılan çalışmalar ile atıkların doğaya zarar vermesi engellenirken ekonomiye de katkı sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz