Tuzla'da Guinness'e aday '19 Mayıs' resmi havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuzla'da Guinness'e aday '19 Mayıs' resmi havadan görüntülendi

'Biz bize yeteriz Türkiye'm' diyerek bir araya gelen Tuzlalı 19 genç, 15 bin 130 metrekarelik alana çizdikleri resimle dünya rekoru kırdı.

Tuzla'da Guinness'e aday '19 Mayıs' resmi havadan görüntülendi
19.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:45

'Biz bize yeteriz Türkiye'm' diyerek bir araya gelen Tuzlalı 19 genç, 15 bin 130 metrekarelik alana çizdikleri resimle dünya rekoru kırdı. Etkinlikte duygusal ve coşkulu anlar yaşanırken, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday '19 Mayıs resmi' drone ile havadan görüntülendi.

Tuzla Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için anlamlı bir dünya rekoruna imza attı. "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek yola çıkan Tuzlalı 19 genç, İstanbul Park Formula 1 alanına Türk Bayrağı motifinin yer aldığı ve 'Biz bize yeteriz Türkiye'm 19 Mayıs Kutlu Olsun' yazılı resmi çizdi. 4 gün boyunca emek veren gençler, 15 bin 130 metrekarelik alana çizdikleri bu resimle "Zemine Çizilen En Büyük Resim" alanında dünya rekoru kırdı. Coşkulu ve duygusal anların yaşandığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

"Bugünü tarihe not düşerek kutluyoruz"

Milli takım formasını giyerek çocuklarla birlikte boyama yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "İstanbul Parktayız. Bugün burada 15 bin metrekare boyama alanımıza ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için sertifikamızı alıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde tam anlamıyla kabul edilmesiyle birlikte Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğiz. Korona virüs sürecinde evlerde kalarak, mücadeleye destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bugün 19 Mayıs'ı yeni bir rekorla, gençlerimizle birlikte, tarihe not düşerek kutlamış olacağız" dedi.

Yazıcı, "Bir önceki rekor 11 bin metrekare olarak belirlenmiş. Biz 15 bin metrekare alanımızda bugün sertifikamızı alacağız. Bayramlar bizim çocukluğumuzda, alanlarda, meydanlarda kutlanırdı. Ancak şu anda böyle bir alanda kutluyoruz. Bu coşkuyla 'Biz bize yeteriz' mesajını tüm ülkeye ve dünyaya duyuruyoruz" diye konuştu.

Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, "Rekor, 'zemine çizilen en büyük resim' rekoru. Rekor, 19 gençle 15 bin 130 metrekare olarak kırılmıştır. Ben de sizlerle beraber bu rekoru kırmanın mutluluğunu yaşıyorum" diyerek gençlere teşekkür etti. Ardından rekor sertifikasını Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı'ya takdim etti.

'Dünyanın en büyük resmi' havadan görüntülendi

Guinness Rekorlar Kitabı'na aday gösterilen "Zemine Çizilen En Büyük Resim" drone ile havadan görüntülendi. Gençlerden Sinem Tanrıverdi, "Biz bu resmi tüm ülkeye ve dünyaya armağan etmek istiyoruz. Çünkü 19 Mayıs büyük bir zaferin başlangıcı. Böyle büyük bir işe imza atmak istedik. Bu bizim için çok heyecan verici bir şey" diye konuştu. Yağmur Karayit isimli bir öğrenci ise, "Çok yorulduk ama değdiğini düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımın ellerine sağlık. Bayağı emek harcadık. Çok mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı Haber
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Haber
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Türkiye'nin ilk yerli balonu Atatürk ve Türk Bayrağı ile Kapadokya'da havalandı
Türkiye'nin ilk yerli balonu Atatürk ve Türk Bayrağı ile Kapadokya'da havalandı
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süreyya Önder Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Hazal Kaya Ebru Şallı Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim İlhan Cavcav Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kabine Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Tuzla'da Guinness'e aday '19 Mayıs' resmi havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 13:45:49. #1.14#
title