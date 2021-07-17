Tuzla'da ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı
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Tuzla'da ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı

Tuzla'da ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Yaşam

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık elbise ve ayakkabı dağıttı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık elbise ve ayakkabı dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönül Elleri Çarşısı, Kurban Bayramı öncesi 1500 çocuğa mutluluk yaşattı. Takibi yapılan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, bağışçıların destekleri bayramlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı.

Bayramlıkları, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eşi Fatma Yazıcı dağıttı. Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden olan Yazıcı, hayat boyunca tüm uğraşlarının çocukların mutlu olması olduğunu ifade etti.

Yazıcı, bayramların çocukların sevinçleri olduğunu kaydederek, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda çocuklarımızı sevindirmiş olmanın, onların yüzlerindeki mutluluğu görmenin sevincini yaşıyoruz. Bizim için bayram bu demek aslında. Geçen bayramda da birçok çocuğumuzu sevindirmiştik. Bu bayramda da yine aynı sevinç nasip oldu. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Tuzla'da ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı
Tuzla'da ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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