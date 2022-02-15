Tuzla'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Tuzla'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel
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Tuzla'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Demokrasi Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında, pres makinesinde meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangından ötürü çevreye yoğun duman yayıldı.

Dumanı fark eden bazı vatandaşlar tarafından bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA - Güncel

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