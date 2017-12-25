Tuzla'da genizleri yakan koku paniği İSTANBUL - Tuzla'da kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan bir koku, paniğe yol açtı.

Tuzla'da akşam saatlerinden itibaren İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan bir koku paniğe yol açtı. Yaşanan kokuya ilişkin birçok kişi İGDAŞ ekiplerini ararken olaya ilişkin İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir" denildi.