Tuzla'da Genizleri Yakan Koku Paniği

Tuzla'da kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku paniğe yol açtı. Tuzla'da akşam saatlerinden itibaren İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku paniğe yol açtı. Birçok vatandaş İGDAŞ ekiplerini ararken, konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Beyaz Masa'nın Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir" denildi.



(İHA)