TUZLA'DA GEMİDE YANGIN (2)
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TUZLA'DA GEMİDE YANGIN (2)

TUZLA'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı.

23.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:58
TUZLA'DA GEMİDE YANGIN (2)

 TUZLA'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı.

Olay saat 14.00 sıralarında Tuzla'daki Torlak Tersanesi'nde meydana geldi. Tadilattaki geminin ambar kısımlarında bakım yapıldığı

sırada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü: ----------Yangından görüntüler (DRONE)

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Kaynak: DHA
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