TUZLA'DA GEMİDE YANGIN (1)
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TUZLA'DA GEMİDE YANGIN (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHATUZLA'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

16.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:31
TUZLA'DA GEMİDE YANGIN (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA

TUZLA'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gemideki yangın


Kaynak: DHA
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