TUZLA'DA GEMİDE YANGIN (1)

16.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:31

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA

TUZLA'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gemideki yangın

Kaynak: DHA