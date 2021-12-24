Tuzla'da gemi yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da gemi yangını

Tuzla'da gemi yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

Tuzla Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak üzerinde bulunan bir tersanede tamir gören tanker gemisinde yangın meydana geldi.

Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

PENDİK, İSTANBUL (Habermetre) - Tuzla Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak üzerinde bulunan bir tersanede tamir gören tanker gemisinde yangın meydana geldi. Saat 09: 50 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Tuzla, Tuzla Sahil ve Pendik İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title