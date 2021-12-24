Tuzla'da gemi yangını

PENDİK, İSTANBUL (Habermetre) - Tuzla Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak üzerinde bulunan bir tersanede tamir gören tanker gemisinde yangın meydana geldi. Saat 09: 50 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Tuzla, Tuzla Sahil ve Pendik İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

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