İSTANBUL-TUZLA'DA GEMİ KARAYA OTURDU
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İSTANBUL-TUZLA'DA GEMİ KARAYA OTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'DA GEMİ KARAYA OTURDU(Havadan gündüz görüntüleriyle)İstanbul DHATuzla'da'da Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, saat 23.45'te Tuzla demir sahasında demir tarayarak karaya oturdu.

İSTANBUL-TUZLA'DA GEMİ KARAYA OTURDU(Havadan gündüz görüntüleriyle)

İstanbul DHA

Tuzla'da'da Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, saat 23.45'te Tuzla demir sahasında demir tarayarak karaya oturdu.

Yardım talebinde bulunan ve boş vaziyette olduğu öğrenilen gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kıyem-3 can kurtarma botu, Kurtarma-7 isimli kurtarma römorkörü sevk edildi. Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmazken ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL-TUZLA'DA GEMİ KARAYA OTURDU
İSTANBUL-TUZLA'DA GEMİ KARAYA OTURDU
İSTANBUL-TUZLA'DA GEMİ KARAYA OTURDU
İSTANBUL-TUZLA'DA GEMİ KARAYA OTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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