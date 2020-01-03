Tuzla'da gecekondu yangınında bir kişi hafif yaralandı

03.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:02

Tuzla'da gecekonduda çıkan yangında bir kişi hafif yaralandı.

İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi Seren Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Gecekonduda büyük çaplı maddi hasar oluşurken hafif yanıkları bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA