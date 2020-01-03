Tuzla'da gecekondu yangınında bir kişi hafif yaralandı
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Tuzla'da gecekondu yangınında bir kişi hafif yaralandı

Tuzla'da gecekonduda çıkan yangında bir kişi hafif yaralandı.

03.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:02
Tuzla'da gecekondu yangınında bir kişi hafif yaralandı

'da gecekonduda çıkan yangında bir kişi hafif yaralandı.

Mahallesi Ankara Caddesi Seren Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Gecekonduda büyük çaplı maddi hasar oluşurken hafif yanıkları bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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