Tuzla'da gecekondu yangını: 1 yaralı
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Tuzla'da gecekondu yangını: 1 yaralı

Tuzla'da bir gecekonduda yangın çıktı.

03.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:22
Tuzla'da gecekondu yangını: 1 yaralı

'da bir gecekonduda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan kişi vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Hafif yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Tuzla'da saat 09.30 sıralarında bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan bir kişi içeride mahsur kaldı. Vatandaşlar evden içeri girerek mahsur kalan kişiyi kurtardı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ellerinde küçük çaplı yanıklar oluşmasıyla hafif yaralanan ev sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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