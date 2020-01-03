Tuzla'da gecekondu alev alev yandı
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Tuzla'da gecekondu alev alev yandı

TUZLA'da çıkan yangında gecekondu alev alev yanarken, burada yaşayan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

03.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:19
Tuzla'da gecekondu alev alev yandı
'da çıkan yangında gecekondu alev alev yanarken, burada yaşayan bir kişiyi ekipleri kurtardı.

Tuzla İçmeler Mahallesi Seren Sokakta bulunan gecekonduda saat 09.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında burada yaşayan bir kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda , sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahsur kalan kişi ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendiği belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı, gecekonduda ise hasar oluştu. Bir mahalle sakini "Duman ve itfaiye ekiplerini gördüm. Çıkıp baktığımda burasının yandığını gördüm. Allaha şükür çocuklar yokmuş evde. Adam atmış kendini dışarıya. Baygınlık geçiriyordu. Su verdik adama. Aldılar götürdüler hastaneye. Durumu kötü değildi, ayaktaydı." şeklinde konuştu.  


- İstanbul
Kaynak: DHA
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