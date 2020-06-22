Tuzla'da freni boşalan kamyon, sitenin bahçesine girerek durabildi Tuzla'da freni boşalan kamyon, bir sitenin bahçesine girerek durdu.

Tuzla'da freni boşalan kamyon, bir sitenin bahçesine girerek durdu.

Tuzla Aydınlı Mahallesi Okan Sokağı'nda, H.A'nın kullandığı 41 FP 060 plakalı seyir halindeki kamyon, freni boşalarak park halindeki 34 KBY 70 plakalı otomobile çarptı.

Kamyon, daha sonra bir sitenin bahçesindeki kamelyaya çarparak durabildi.

Hasara neden olan kaza sırasında kamelyanın boş olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA