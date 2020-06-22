Tuzla'da freni boşalan kamyon otomobile çarptı, ardından site bahçesine daldı
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Tuzla'da freni boşalan kamyon otomobile çarptı, ardından site bahçesine daldı

Tuzla'da çalışır haldeyken freni boşalan kamyon, park halindeki araca çarptı, ardından bir sitenin bahçesine daldı.

Tuzla'da freni boşalan kamyon otomobile çarptı, ardından site bahçesine daldı
22.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:18

Tuzla'da çalışır haldeyken freni boşalan kamyon, park halindeki araca çarptı, ardından bir sitenin bahçesine daldı. Sitenin bahçesinde bulunan kamelyada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Tuzla'da Aydınlı Mahallesi'nde Okan Sokak üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. H.A idaresindeki 41 FP 060 plakalı kamyon park halinde çalışıyorken freni boşalarak kontrolden çıktı ve park halinde bulunan 34 KBY 70 plakalı otomobile çarptıktan sonra sitenin bahçesine dalarak bahçede bulunan kamelyaya çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamelya yerle bir oldu. Kaza anında kamelyada birinin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Site'de oturan Erol Yılmaz, "Ben evde oturuyordum. Büyük bir sesle balkona çıktık. Freni boşalan kamyon bahçeye dalmış. Babam kamelyada oturuyor zannettim. Koşarak geldiğimde kimse yoktu. Kimseye bir şey olmadı. Maddi hasar meydana geldi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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