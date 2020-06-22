Tuzla'da freni boşalan kamyon önce otomobile çarptı, ardından site bahçesine uçtu Tuzla'da freni boşalan kamyon önce otomobile çarptı, ardından site bahçesine uçtu -Site bahçesindeki kamelyada kimsenin olmaması faciayı önledi Tuzla'da çalışır haldeyken freni boşalan kamyon, park halindeki araca çarptı, ardından bir sitenin bahçesine daldı.

Tuzla'da freni boşalan kamyon önce otomobile çarptı, ardından site bahçesine uçtu

-Site bahçesindeki kamelyada kimsenin olmaması faciayı önledi

İSTANBUL - Tuzla'da çalışır haldeyken freni boşalan kamyon, park halindeki araca çarptı, ardından bir sitenin bahçesine daldı. Sitenin bahçesinde bulunan kamelyada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Tuzla'da Aydınlı Mahallesinde Okan Sokak üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. H.A idaresindeki 41 FP 060 plakalı Ford Kamyon park halinde çalışıyorken freni boşalarak kontrolden çıktı ve park halinde bulunan 34 KBY 70 plakalı Ford marka otomobile çarptıktan sonra sitenin bahçesine dalarak bahçede bulunan kamelyaya çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamelya yerle bir oldu. Kaza anında kamelyada birinin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Site'de oturan Erol Yılmaz, "Ben evde oturuyordum. Büyük bir sesle balkona çıktık. Freni boşalan kamyon bahçeye dalmış. Babam kamelyada oturuyor zannettim. Koşarak geldiğimde kimse yoktu. Kimseye bir şey olmadı. Maddi hasar meydana geldi" diye konuştu.

Kaynak: İHA