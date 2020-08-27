TUZLA'DA FORMULA 1 SEVİNCİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TUZLA'DA FORMULA 1 SEVİNCİ

TUZLA'DA FORMULA 1 SEVİNCİBurçak BOZKUŞ-Mertcan ÖZTÜRK-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA)- FORMULA 1, 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönüyor.

27.08.2020 12:50 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:03

TUZLA'DA FORMULA 1 SEVİNCİ

Burçak BOZKUŞ-Mertcan ÖZTÜRK-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA)- FORMULA 1, 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönüyor. Yarışların yapılacağı Tuzla'daki esnaf ve bölge halkı ise durumdan bir hayli memnun. Göçbeyli Köyü Muhtarı Ali İhsan Hönük, "Yarışların buraya faydası var zararı yok. Köyümüzü 9 sene önce İstanbul'a tanıtan Formula 1 yarışları olmuştu. Köyümüz tekrar hareketlenecek, çok sevinçliyiz" dedi.

İstanbul, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın bu sezonki 14. mücadelesi, 15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenlenecek. Tuzla'da yaşayanlar haberi sevinçle karşıladıklarını belirtti. Civar köylerdeki ekonominin yarışlarla birlikte canlanacağı düşünen esnaf ise, 9 yıl sonra bölgenin yeniden hareketleneceğini, satışların artacağını öngördüklerini söylüyor.

"KÖYLÜNÜN TİCARETİ ARTIYOR"

Yarışların düzenleneceği pist alanına yalnızca 1,5 km uzaklıkta bulunan Göçbeyli Köyü'nün Muhtarı Ali İhsan Hönük, haberi sevinçle karşıladıklarını dile getirdi. Hönük, 'Yarışların yeniden başlaması bizim için bir avantaj. Şöyle düşünmek lazım bugün Ege'ye Akdeniz'e baktığımız zaman insanlar turist gelmesi için neler yapıyorlar değil mi' Bize de çabasız turist gelmiş oluyor. Köylünün ticareti artıyor. Orada bir eğlence yani. Faydası var, zararı yok. 9 yıl önce yarışlar yapılırken bu köy çok hareketliydi. Bu köyden çalışanlar var orada. Güvenlikte vs. çalışanlar oluyor. Her zaman avantajlı. İnsanlarda bir sevinç durumu oluyor ister istemez" ifadelerini kullandı.

"YARIŞLARIN TEKRAR BAŞLAYACAK OLMASI BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"

İstanbul Park'a çok kısa bir mesafede bir market işleten Osman Karagöz, satışların artacağını öngördüklerini söyledi. Karagöz, "Yani şu anda işlerimiz yarış esnasında yarışın olduğu durumdan çok çok aşağıda. Kasım ayı da buranın en ölü dönemi. Kasım ayında burada yarış olması, bu bölge için çok iyi olacak. Bizim işler için de çok iyi olacak. Satışlarımızın artacağını öngörüyoruz. Bu ara çok kötü olmuştu bizim için. Tekrardan heyecanlandırdı bu durum bizi. Bu bölge için gerçekten sevindirici bir haber. Sonuçta ülke için, ekonomik için, çark için çok güzel ve bizim için gurur verici bir olay" dedi.

"FAYDASI OLUR, ZARARI OLMAZ"

20 yıldır Tuzla'da yaşayan İsa Bilir, "Bu yarışların tekrar başlamasının faydası olur, zararı olmaz bize. Buranın kapanması bizim için zarar olmuştu. Oradan gelen seyirci buradan, bizim köyümüzden alışveriş yapıyor. 9 yıl önce bu köy yarış zamanları çok kalabalıktı. Buralarda hep trafik vardı. Açılacağını haberlerde duyduk çok sevindik" şeklinde konuştu.

"GÖÇBEYLİ KÖYÜ İSTANBUL PARK FORMULA 1 SAYESİNDE TANINDI"

Köylerinin geçmiş yıllarda Formula 1 yarışları sayesinde tanındığını belirten Naim Bilir, "Bizim için, köylü olarak olumludur. Dışarıdan gelen vatandaşlar hem yaptığımız ürünleri görecekler, meyve sebzemizi tanıyacaklar. Göçbeyli Köyü İstanbul Park Formula 1 sayesinde tanınmıştır yani. Köye giren çıkan tekti, nadirdi. Şimdi hafta sonu burası ana baba günü olur. Hem Formula 1'in sayesinde köyümüz tanındı, hem işimiz. Artık vatandaşlar İstanbul'dan seve seve buraya gelecekler" ifadelerini kullandı.

TUZLA'DA FORMULA 1 SEVİNCİ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi Spor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı 3. Sayfa
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar Güncel
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı Spor
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu
21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sibel Can Şeyma Subaşı Bergüzar Korel
Spor Metin Oktay Sinan Gümüş Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Anne Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: TUZLA'DA FORMULA 1 SEVİNCİ - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 13:03:58. #1.15#
title