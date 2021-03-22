Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

22.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:42
Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Tuzla'da folyoyla sarılan bir çuval içerisinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tuzla'da folyoyla sarılan bir çuval içerisinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Mart'ta saat 12.14 sıralarında İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki bir dairede folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda bir erkek cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin Rafet Nazlı'ya ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede Nazlı'nın, başına aldığı sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından cinayet zanlısı eski ev arkadaşı Kazım Y'yi Tuzla'da yakaladı.

Şüpheli, polise verdiği ifadesinde Rafet Nazlı'nın kendisini uyuşturucu madde kullanmaya alıştırdığını ve aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden 12 Mart'ta tartışma çıktığını anlattı.

Şüpheli Kazım Y, tartışma sonrası eve gelen arkadaşı Mustafa K. ile birlikte 12 Mart'ta Nazlı'yı öldürdüklerini söyledi. Polis, Mustafa K'yi de gözaltına aldı.

Mustafa K. cinayeti kendisinin işlemediğini, cesedin sarılmasına yardım ettiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay

19 Mart'ta İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki Rafet Nazlı'nın evine bıraktığı eşyalarını almak için gelen S.T. isimli kadın, kapıyı açan olmaması üzerine, çilingir yardımıyla içeri girdiğinde kan izleri bulunan bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda, 35-40 yaşlarındaki bir erkek cesedi olduğu belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:43:38. #1.14#
title