Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulundu
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Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulundu

19.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:17

Tuzla'da, folyoyla sarılan ve bantlanan bir çuvalda erkek cesedi bulundu.

Tuzla'da, folyoyla sarılan ve bantlanan bir çuvalda erkek cesedi bulundu.

İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki dört katlı binanın bodrum katındaki daireye eşyalarını almak için geldiğini iddia eden kadın, kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Kadın, içeride kan izleri ve bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemede, üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda, 35-40 yaşlarındaki bir erkek cesedi olduğu belirlendi.

Kafa kısmında darp izleri olduğu öğrenilen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bu arada kapıyı açtıran kadın da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulundu
Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulundu
Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulundu
Tuzla'da folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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