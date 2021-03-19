Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu
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Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu

19.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:07

Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu Tuzla'da folyo ile sarılı bir çuvalın içinde erkek cesedi bulundu.

Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu

İSTANBUL - Tuzla'da folyo ile sarılı bir çuvalın içinde erkek cesedi bulundu. Polis ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Daireye eşyalarını almak için geldiğini söyleyen kadın, kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Daireye giren kadın, yerde kan izleri ve bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler çuvalın içinde bir erkeğe ait cansız beden buldu. Darp izlerinin olduğu cansız beden üzerinde inceleme yapan ekipler soruşturma başlattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemede, üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda, 35-40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cansız bedenin olduğunu tespit etti.

Kafa kısmında darp izleri olduğu öğrenilen cansız beden, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kapıyı açtıran kadın da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu
Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu
Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu
Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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