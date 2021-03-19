Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu
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Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu

19.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:12
Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu

Tuzla'da folyo ile sarılı bir çuvalın içinde erkek cesedi bulundu.

Tuzla'da folyo ile sarılı bir çuvalın içinde erkek cesedi bulundu.

Olay, İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Daireye eşyalarını almak için geldiğini söyleyen bir kadın, kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Daireye giren kadın, yerde kan izleri ve bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çuvalın içinde bir erkeğin cansız bedenini buldu. Üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda 35-40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cesedin üzerinde darp izlerinin olduğu görüldü. Kafa kısmında darp izleri olan ceset, savcının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Kapıyı açtıran kadın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu
Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu
Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu
Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu
Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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