TUZLA'DA FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
TUZLA'da karşı şeride geçen otomobille motosiklet çarpıştı.
TUZLA'da karşı şeride geçen otomobille motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza önceki gün saat 21.00 sıralarında Tuzla İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde giden motosikletliyle, karşı şeride geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Motosikletin sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.
Yaralı motosiklet sürücüsünü görenler, yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı