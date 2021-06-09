TUZLA'DA FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
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TUZLA'DA FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'da karşı şeride geçen otomobille motosiklet çarpıştı.

TUZLA'da karşı şeride geçen otomobille motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza önceki gün saat 21.00 sıralarında Tuzla İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde giden motosikletliyle, karşı şeride geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Motosikletin sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

Yaralı motosiklet sürücüsünü görenler, yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TUZLA'DA FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
TUZLA'DA FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
TUZLA'DA FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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