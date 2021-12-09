Son dakika: Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü (2) - Haberler
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Son dakika: Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü (2)

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tuzla'da bir fabrikanın inşaat halindeki deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir fabrikanın inşaat halindeki deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın inşaat halindeki 2 katlı deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

Son dakika: Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü (2)

Son dakika: Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü (2)

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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