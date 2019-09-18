Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi

Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi

Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldiİSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangını kontrol altına alındı derken, alevler yeniden yükseldi.

18.09.2019 17:14
Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi

Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi

İSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangını kontrol altına alındı derken, alevler yeniden yükseldi.

Tuzla'da fabrikada yangında patlamanın ardından kontrol altına alınmıştı. Ancak patlamadan bir süre sonra fabrikadan yeniden alevler yükseldi. Güvenlik görevlileri emniyet şeridinin alevlerin yükselmesinin ardından daha da genişletti.

Kaynak: İHA
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