Tuzla'da fabrikada yangın: 1 işçi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuzla'da fabrikada yangın: 1 işçi dumandan etkilendi

Tuzla'da fabrikada yangın: 1 işçi dumandan etkilendi
01.05.2020 23:58 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:58

TUZLA'da kozmetik fabrikasında dezenfektan üretimi sırasında elektrik kaynaklı dolayı yangın çıktı.

TUZLA'da kozmetik fabrikasında dezenfektan üretimi sırasında elektrik kaynaklı dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, Aydınlı Mahallesi Melek Aras Bulvarı Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kozmetik fabrikasında 21.45 sıralarında çıktı. Dezenfektan üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada iddiaya göre, elektrik kaynaklı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine başta Tuzla olmak üzere Pendik, Dudullu, Orhanlı ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süre yangını kontrol altına alırken fabrikada uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Değişim saati olduğundan 10 işçinin bulunduğu fabrikada dumandan etkilenen 1 işçiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Haberler
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü Haberler
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı Haberler
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi...
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı Haberler
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Pınar Altuğ Ebru Gündeş Safiye Soyman
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Ankara Ramazan 1 Mayıs
Şu an buradasınız: Tuzla'da fabrikada yangın: 1 işçi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 00:11:18. #1.14#
title