TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN: 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Tuzla'da kozmetik fabrikasında dezenfektan üretimi sırasında elektrik kaynaklı dolayı yangın çıktı.

Tuzla'da kozmetik fabrikasında dezenfektan üretimi sırasında elektrik kaynaklı dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, Aydınlı Mahallesi Melek Aras Bulvarı Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kozmetik fabrikasında 21.45 sıralarında çıktı. Dezenfektan üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada iddiaya göre, elektrik kaynaklı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine başta Tuzla olmak üzere Pendik, Dudullu, Orhanlı ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süre yangını kontrol altına alırken fabrikada uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Değişim saati olduğundan 10 işçinin bulunduğu fabrikada dumandan etkilenen 1 işçiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Kaynak: DHA