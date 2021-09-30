Tuzla'da fabrika yangını havadan fotoğraflandı

Yangın saat 14.30 sıralarında Tuzla Yayla Mahallesi Rüya Sokak üzerindeki alüminyum ambalajı üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Tuzla, Kartal, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye müfrezelerinden itfaiye ekipleri ve su tankları sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerine kurulu fabrikada çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken fabrikada hasar meydana geldi. Yanan fabrika havadan da fotoğraflandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri