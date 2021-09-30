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Tuzla'da fabrika yangını havadan fotoğraflandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuzla'da fabrika yangını havadan fotoğraflandı

TUZLA'da alüminyum ambalajı üretimi yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da alüminyum ambalajı üretimi yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yanan fabrika havadan fotoğraflandı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Tuzla Yayla Mahallesi Rüya Sokak üzerindeki alüminyum ambalajı üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Tuzla, Kartal, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye müfrezelerinden itfaiye ekipleri ve su tankları sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerine kurulu fabrikada çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken fabrikada hasar meydana geldi. Yanan fabrika havadan da fotoğraflandı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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