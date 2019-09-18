Son dakika: Tuzla'da bir kimya fabrikası alev alev yanıyor
Son dakika: Tuzla'da dev bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrika çevresinde park halinde bulunan araçlar da yandı. İstanbul İtfaiyesi yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtirken yaralı veya can kaybı olmadığını belirtti.
İstanbul Tuzla'da, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrika alev alev yanıyor. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Patlamalar nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ARAÇLAR ALEV ALDI
Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrika çevresinde park halinde bulunan araçlar da yandı.
İSTANBUL İTFAİYESİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor" dedi.
İşte yangından fotoğraflar: