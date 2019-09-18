Son dakika: Tuzla'da bir kimya fabrikası alev alev yanıyor

Son dakika: Tuzla'da bir kimya fabrikası alev alev yanıyor

Son dakika: Tuzla'da dev bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrika çevresinde park halinde bulunan araçlar da yandı. İstanbul İtfaiyesi yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtirken yaralı veya can kaybı olmadığını belirtti.

18.09.2019 12:12
Son dakika: Tuzla'da bir kimya fabrikası alev alev yanıyor

İstanbul Tuzla'da, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrika alev alev yanıyor. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Patlamalar nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ARAÇLAR ALEV ALDI

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrika çevresinde park halinde bulunan araçlar da yandı.

İSTANBUL İTFAİYESİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor" dedi.

İşte yangından fotoğraflar:

Son dakika: Tuzla'da bir kimya fabrikası alev alev yanıyor
Kaynak: AA
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YORUMLAR (8)

  • KERVANSARAY DERİCİLİK:
    Hmmmm. . Bu Fabrika durup dururken niye yandi ! ? Acaba miadimi dolmustu ? Sigorta firmasi cok iyi arastirmali bence. . Allah a sükürler olsunki can kaybi yok. . .
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  • UZMAN:
    iş sağlığı ve güvenliği hayatımızın ilk sırasında bilinçli şekilde yer aldığında yangınlar can ve mal kaybı olmayacaktır. Her kesimin sahiplenmesi ile başlar devlet işveren çalışan , yalnız kağıt üzerinde değil hayata uygulamaya alarak.
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  • HAYDO:
    İSRAF EDİP YETİM HAKKINI YİYEN LERDE BÖLE YANICAK. !AHHH SİYASİLER BU DUNYA VARSA SONRASIDA VAR ÖNCESİDE VARDI. !
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  • WANDET:
    FABRİKA YANIYOR. İNSANLAR NEYİN KAFASINI YASIYOR. BIRAKIN PARTI İŞİNİ . HEPSİ AYNI TASTAN YEMEK YİYOR.
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