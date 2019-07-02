Tuzla'da fabrika yangını
- Genel görüntüler GÜNCELLEME - Tuzla'da fabrika yangını İSTANBUL - Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki polyester fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
- Genel görüntüler GÜNCELLEME - Tuzla'da fabrika yangını
İSTANBUL - Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki polyester fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
Kaynak: AA
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