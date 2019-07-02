TUZLA'DA FABRİKA YANGINI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - TUZLA'da iki katlı fabrikada yangın çıktı

Tuzla Orhanlı'da bulunan Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunun 2 katlı bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Polyester üretimi yapıldığı belirtilen fabrikanın çatısını saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA