TUZLA'DA FABRİKA YANGINI

TUZLA'DA FABRİKA YANGINI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - TUZLA'da iki katlı fabrikada yangın çıktıTuzla Orhanlı'da bulunan Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunun 2 katlı bir fabrikanın çatısında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - TUZLA'da iki katlı fabrikada yangın çıktı
Tuzla Orhanlı'da bulunan Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunun 2 katlı bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Polyester üretimi yapıldığı belirtilen fabrikanın çatısını saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
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