Tuzla'da fabrika yangını (1)

Tuzla'da fabrika yangını (1)

TUZLA'da iki katlı fabrikada yangın çıktı.

Tuzla'da fabrika yangını (1)
TUZLA'da iki katlı fabrikada yangın çıktı.
Tuzla Orhanlı'da bulunan Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunun 2 katlı bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Polyester üretimi yapıldığı belirtilen fabrikanın çatısını saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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