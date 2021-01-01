Tuzla'da fabrika deposunda yangın
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Tuzla'da fabrika deposunda yangın

01.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:36

Tuzla'da bir fabrikanın bahçesindeki depoda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla'da bir fabrikanın bahçesindeki depoda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde kimyasal maddelerin bulunduğu bir fabrikanın açık alandaki deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla'da fabrika deposunda yangın
Tuzla'da fabrika deposunda yangın
Tuzla'da fabrika deposunda yangın
Tuzla'da fabrika deposunda yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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