Tuzla'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
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Tuzla'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

26.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:27
Tuzla'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Tuzla'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Tuzla'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Postane Mahallesi'nde 3 şüphelinin hırsızlık amacıyla zillere bastıkları yönündeki ihbar üzerine yapılan kontrollerde kaçmaya başlayan ve kaçarken ellerindeki malzemeleri atan zanlıların gözaltına alındığı belirtildi.

Çevrede yapılan aramada, 2 adet altın yüzük, 2 adet altın bilezik, 1 adet taş işlemeli kolye ucu, 1 adet altın renkli saat, 2 adet çeyrek altın çerçevesi, 1 adet bileklik, 1 adet küpe, 6 adet cam bardak, 6 adet tabaklık, 2 adet cam süs eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerden Zekiye O.'nun hırsızlık suçundan 77 kaydı olduğu ve 16 evden hırsızlık suçunun faili olarak arandığı ortaya çıktı.

Gökçe U.'nun evden hırsızlık suçundan 1 kaydı, Yeter U.'nun ise hırsızlık suçundan

1 aranma kaydı ile 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

3 zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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