Tuzla'da evini uyuşturucu tarlasına çeviren şahıs yakalandı Tuzla'da evini uyuşturucu tarlasına çeviren şahıs yakalandı Tuzla'da evini uyuşturucu tarlasına çeviren ve ürettiği uyuşturucu maddenin satışını gerçekleştiren bir şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Tuzla'da evini uyuşturucu tarlasına çeviren şahıs yakalandı

İSTANBUL - Tuzla'da evini uyuşturucu tarlasına çeviren ve ürettiği uyuşturucu maddenin satışını gerçekleştiren bir şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şahsın evinde uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tuzla Evliya Çelebi Mahallesinde 10 Haziran 2020 tarihinde saat 15.30 sıralarında polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve uyuşturucu maddeleri ikametinde saklayan Batuhan M. isimli şahsı Hatboyu Caddesi üzerinde durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 2 adet poşet içerisinde satışa hazır halde toplam 2,19 gram 'marihuana' uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahsın evinde yapılan aramalarda ise içi alüminyum folyo şeklinde aydınlatma ve ısıtma düzeneği olan siyah gardıroba benzer bez dolap içerisinde hint keneviri imal etmek için kullanılan düzenek, içerisinde yaklaşık 70 cm uzunluğunda yetişmiş hint keneviri, 3 adet siyah saksı içerisinde dalları kırpılmış hint keneviri kökü, Marihuana üretiminde kullanılan çeşitli kimyasal ilaçlar, 65 adet şeffaf klipsli poşetler içerisinde toplam ağırlığı 77.60 gram gelen satışa hazır paketlenmiş halde marihuana ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA