Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın
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Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın

05.03.2021 02:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 02:38
Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın

Tuzla'da et ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla'da et ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan fabrikanın bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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