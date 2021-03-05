Tuzla'da et üretim tesisinde yangın (1)
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Tuzla'da et üretim tesisinde yangın (1)

05.03.2021 03:44 | Son Güncelleme: 05.03.2021 03:54
Tuzla'da et üretim tesisinde yangın (1)

TUZLA'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait tesiste yangın çıktı.

TUZLA'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait tesiste yangın çıktı. Yangına müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Eski Ankara asfaltı üzerindeki özel bir firmaya ait et üretim tesisinde çıktı. İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, firma yetkilileri görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarının görüntü almasına engel olmaya çalışan görevliler kameraları kırmakla tehdit etti. Tesiste meydana gelen yangın havadan da görüntülendi.

Öte yandan elde edilen bilgilere göre, tesiste bulunan amonyak tanklarının patlaması ihtimaline karşı itfaiye araçları dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına sınırlı sayıda personel ile müdahalesini sürdürüyor.

- İstanbul
Tuzla'da et üretim tesisinde yangın (1)
Tuzla'da et üretim tesisinde yangın (1)
Tuzla'da et üretim tesisinde yangın (1)
Tuzla'da et üretim tesisinde yangın (1)
Tuzla'da et üretim tesisinde yangın (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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