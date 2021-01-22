Son dakika haberleri... Tuzla'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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Son dakika haberleri... Tuzla'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

22.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:51
Son dakika haberleri... Tuzla'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Son dakika haberleri... TUZLA'da geçen Aralık ayında boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Çatalca'yı (25) bıçaklayarak öldüren Ceyhun Çatalca (40) hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TUZLA'da geçen Aralık ayında boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Çatalca'yı (25) bıçaklayarak öldüren Ceyhun Çatalca (40) hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede maktulün çocukları şüphelinin evine götürmesinin ardından bıçaklanarak öldürdüğü anlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ceyhun Çatalca ile maktul Seher Çatalca'nın boşanma aşamasında olduğu, ayrı evlerde yaşadıkları ve iki çocukları olduğu anlatıldı. İddianamede, suç tarihinden önce şüpheli Ceyhun Çatalca'nın çocukları istemek için maktulün evinin kapısına dayandığı belirtilirken, olay günü olan 14 Aralık 2020 tarihinde maktul Seher Çatalca'nın Ahmet Çalış'la birlikte çocukları bırakmak için şüphelinin annesinin evine gittiği ifade edildi.  

YERDE BIÇAKLANMIŞ BİR VAZİYETTE GÖRDÜ

Tuzla, Aydınlı'da bulunan eve gittikleri sırada şüpheli Çatalca'nın kapıda beklediği anlatılan iddianamede, şüphelinin çocukları götürürken poşetleri taşımak için yardım istediği, Ahmet Çalış'ın kabul ettiği fakat maktulün "Sen gelme ben kaynanamla görüşeceğim" diyerek eve çıktığı kaydedildi.Tanık Ahmet Çalış'ın kısa süre sonra evde çıkan tartışma üzerine sesler duyduğu, binanın giriş kapısını yumruklamaya başladığı, birinin dış kapıyı açması üzerine eve çıktığı sırada şüphelinin olay yerinden kaçtığını gördüğü belirtildi. Tanık Çalış'ın eve girdiği sırada Seher Çatalca'yı yerde bıçaklanmış bir vaziyette gördüğü, kucaklayarak binanın dışına çıkardığı ve ambulans çağırdığı anlatıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİŞüpheli Ceyhun Çatalca'nın, maktul Seher Çatalca'yı bıçaklayarak yaraladığı ve Seher Çatalca'nın hayatını kaybettiği anlatılan iddianamede suçta kullanılan bıçağın ele geçirilemediği, tanık beyanları ve görüntü izleme tutanaklarıyla birlikte şüpheli Ceyhun Çatalca'nın suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi. Ayrıca iddianamede şüpheli Çatalca'nın karakolda ve hakimlikte alınan ifadesinde Seher Çatalca'yı öldürdüğünü kabul ettiği vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİİddianamede şüpheli Ceyhun Çatalca'nın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüpheli Ceyhun Çatalca önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Maktul Seher Çatalca'nın çocuklarıyla birlikte binaya girdiği ve yaralı bir şekilde binadan çıkarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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