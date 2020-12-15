Son dakika haberleri: İSTANBUL-TUZLA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Son dakika haberleri: İSTANBUL-TUZLA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

15.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:10
Son dakika haberleri: İSTANBUL-TUZLA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika haberler: TUZLA'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Çatalca'yı bıçaklayarak öldüren Ceyhun Çatalca yakalandı.

TUZLA'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Çatalca'yı bıçaklayarak öldüren Ceyhun Çatalca yakalandı. 

Tuzla Aydınlı Mahallesinde dün Ceyhun Çatalca isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Seher Çatalca'yı bıçaklayarak kaçtı. Yaralı kadın hastanede ölürken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ceyhun Çatalca'yı bu sabah saatlerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olaya ilişkin görüntü


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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