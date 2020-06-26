TUZLA'DA ENZİM FABRİKASI BAKAN VARANK İLE PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA AÇILDI
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TUZLA'DA ENZİM FABRİKASI BAKAN VARANK İLE PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA AÇILDI

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla'da enzim fabrikası açılışına katıldı.

26.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:24

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla'da enzim fabrikası açılışına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesin'de faaliyet gösteren, endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji'nin açılış törenine katıldı.

'TÜRKİYE İNŞALLAH ÖNEMLİ BİR İHRACATÇI ÜLKE KONUMUNA ULAŞACAKTIR

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Tuzla Deri OSB'de faaliyet gösteren ve Afrika'dan Rusya'ya kadar olan bölgedeki ilk endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji'nin resmi açılış töreninde konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 'Bu fabrikada ilk etapta, ülkemizde en çok kullanılan üç enzimin üretimi yapılacaktır. Kademeli olarak başlayan üretimle, öncelikle günlük 10 ton sıvı enzim üretimi ile ithalatın onda birini, bir yıl içinde 30 ton sıvı enzim üretimi ile ithalatın dörtte birini, üç yıl içinde ise firmanın ilave yatırımlarıyla beraber ithalatın önemli bir kısmını yerli üretimle karşılamayı hedefliyoruz. Afrika'dan Rusya'ya kadar, bu bölgedeki ilk endüstriyel enzim fabrikası olan bu tesis, bundan sonra benzer fabrikaların artmasına öncülük edecektir. Böylece, 1,5 Milyara dolara ulaşan bölgesel enzim pazarında, Türkiye inşallah önemli bir ihracatçı ülke konumuna ulaşacaktır dedi.

ÇİFTÇİLERE MÜJDELİ HABER

Çiftçilere müjdeli haber veren Bakan Pakdemirli, Çiftçilerimize de müjdeli bir haberim var! Bugün, 7 alanda daha çiftçilerimize destekleme ödemelerine başlayacağız. Bu kapsamda; 256 Milyon 370 bin Lira Çay Budama Tazminatı Desteği, 27 Milyon 500 Bin Lira Hayvan Hastalıkları Tazminatı, 1 Milyon 500 Bin Lira Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği, 1 Milyon Lira Toprak Analizi Desteği, 373 Bin Lira Organik Arıcılık Desteği, Kırsal Kalkınma Desteği ve Tarımda Uzman Eller Projesi kapsamında 54 Projeye 7 Milyon 500 Bin Lira olmak üzere toplam 294 Milyon 243 Bin Lira desteği bugün saat 18.00 itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bu ülke için üretmeye devam ettikçe, bizler de onları desteklemeye devam edeceğiz. İfadelerini kullandı.

'REAKTÖRLERİN HEPSİNİ BİZİM MÜHENDİSLERİMİZ TASARLADI

Enzim fabrikası hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, 'Arkamda gördüğünüz şu kocaman biyoreaktörlere dikkatinizi çekmek istiyorum Bu biyoreaktörler aslında bu fabrikanın omurgaları. Reaktörlerin hepsini bizim mühendislerimiz tasarladı ve üretimi ülkemizde yapıldı. Bu Türkiye'de ilk defa oluyor. Böylece çok ciddi bir teknik birikim kazanmış olduk. Burası hiçbir danışmanlık alınmadan, tasarımdan kuruluma, biyoreaktör inşasından borulamaya kadar yerli imkanlarla tamamlandı. İstersek bu özgün teknoloji birikimini, ihtiyacı olan yurt içindeki şirketlerle paylaşma imkanına da sahibiz şeklinde konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İLK SATIŞ GERÇEKLEŞEBİLİR

Bakan Varank, 'Bu fabrika sayesinde, yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz enzim ithalatını engelleyebileceğiz. Çok farklı enzimlerin ithalatına yılda 150 milyon dolar harcıyoruz. 5 senelik bir dönemde, kapasite artışıyla birlikte bu tutarın yüzde 90'ını ülkemizden karşılayabiliriz. Bu fabrika ilk aşamada gıda güvenliğini odağına alarak; un ve früktoz şurubu üretiminde kullanılan endüstriyel enzimleri tamamen yerli ve milli imkanlarla üretmeyi hedefliyor. Tek başına bu alanda Türkiye, yılda 30 milyon dolar ithalat yapıyor. Aldığım bilgilere göre, şu an nihai ürünlerin kalite test ve analizleri devam ediyor. Elbette sonuçlara bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki hafta ilk satış gerçekleşebilir dedi.

İHTİYAÇ HALİNDE BU TESİSTE, YÜKSEK MONTANLI AŞI ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR

Açılışı gerçekleşen fabrikada aşı üretiminin gerçekleşebileceğinden söz eden Varank, 'Bu fabrikanın beni heyecanlandıran son özelliğiyse, aşı ve ilaç üretimi alanlarında güçlü bir altyapıyı kazanmış olmamız. Gerekli çevresel tedbirleri ve sertifikasyonları almak kaydıyla, ihtiyaç halinde bu tesiste, yüksek montanlı aşı üretimi gerçekleştirilebilir. Biliyorsunuz TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz KOVİD-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz. Bunların 8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme alanında. Gururla ifade edebilirim ki, yürütülen bu projelerde yurtdışında yapılan çalışmalardan hiçbir eksiğimiz yok. Bilakis fazlamız, yani hiçbir yerde denemeyen yenilikçi yöntemlerimiz de var. Evet bu bir bilimsel yarış, kazananı zamanla göreceğiz. Ama Türkiye'nin gerek aşı gerekse ilaç alanında virüsle en iyi şekilde savaşan ve bir çözüm bulmaya yaklaşan, bu alanda dünyada fark oluşturabilecek ülkelerden bir tanesi şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sözlerini şöyle noktaladı

'Biliyorsunuz pandemiyle birlikte, girişim ekosistemini koruyan önemli adımlar attık. Bunlardan birisi de uzaktan çalışma imkanının getirilmesiydi. Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması mevcutta 30 Haziran'da bitiyordu. Bu uygulamayı Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz.

Konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekiler enzim fabrikasının açılış kurdelesini keserek fabrikayı gezdi.

TUZLA'DA ENZİM FABRİKASI BAKAN VARANK İLE PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA AÇILDI

Kaynak: DHA

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