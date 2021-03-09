Tuzla'da "El emeği ürün çarşısı" açıldı

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen "El Emeği Ürün Çarşısı", Rumeli Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen "El Emeği Ürün Çarşısı", Rumeli Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşının açılışına, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı, Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılışta ebru sanatçısı Rüveyda Şen'in eserlerinin bulunduğu sergi de gezildi.

Sergi ve çarşı, üç gün açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz