Tuzla'da eğitime iki önemli yatırım yapıldı
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Tuzla'da eğitime iki önemli yatırım yapıldı

Tuzla'da eğitime iki önemli yatırım yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla'da tamamlanan, 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun tabelası asılarak eğitime hazır hale getirildi.

Tuzla'da tamamlanan, 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun tabelası asılarak eğitime hazır hale getirildi. Ayrıca, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Ortaokulu'nun tek dersli sisteme geçebilmesi için planlanan 16 derslikli ve 10 milyon yatırımlı ek binanın da temeli atıldı.

Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitimin ara verildiği dönemleri fırsata çeviren Tuzla Belediyesi, eğitime yapılan yatırımları hızlandırdı. Tuzla Şifa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan toplam 9 milyon 500 bin Türk lirası yatırım yapılan 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun tabelası asıldı. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Ortaokulu'nun tek dersli sisteme geçebilmesi için planlanan 16 derslikli ve 10 milyon yatırımlı binanın da temeli atıldı. Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri katıldı. Açılış töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Eğitim, öğretim çok önemli.Tuzla'nın 15-20 yıl sonrasını düşünerek geleceğe dair yapacağımız en önemli şey eğitime yatırım yapmaktır.  Ne olursa olsun, biz insanlara hizmet üretmek istiyoruz ama insanlara yapılabilecek en iyi iyilik onlara aklını kullanmayı öğretmektir" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARA CIVIL CIVIL HİZMET VERECEK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Bugün bir tabela asma aslında bir okul açılışını yapıyoruz. İki okul sözümüz vardı. Biz bu yerin kazanımı konusunda uğraştık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın büyük çalışması ile Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün gayretleri ile yatırımı alındı ve bir soğuk kış gününde atılan temelin, bugün güzel bir Ramazan ayında açılışını gerçekleştirmiş olduk. Ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"TEKLİ EĞİTİM SUNACAĞIZ"

Barış Manço İlkokulu'nun tam karşısında, 16 derslikli bir okulun temelini attıklarını belirten Dr. Şadi Yazıcı, "Şu anda burada yapılacak olan 16 derslikli okul ile aradaki yolun kaldırılması ile okulla birleştiği anda hem güvenlikli hem de ek bir bina şeklinde hizmete girdiğinde ikili eğitim yapan okulumuzun tekli eğitim yapma fırsatını tanımış olacağız. İnşallah, Mimar Sinan ve Şifa Mahallerimizde biraz önce açılışını yaptığımız okul ile tekli eğitime geçmenin gururunu yaşayacağız. Biz tekli eğitime geçmiş ender ilçelerden birisi olmak istiyoruz. Eğitim, öğretim çok önemli. Toplumun geleceğini çizmekte yine gençlik ve eğitim ile devam eder. Eğitim ordumuz, Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze ve öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça," Burada gençlerimize hizmet verecek olan büyük bir okulun tabelasını astık. Aynı zamanda yine belediyemizin çok ciddi desteği olduğu bir temel atma törenini de gerçekleştireceğiz. Geleceğimizi şekillendirmede en önemli araç eğitimdir. Eğitim, toplumun bütün aktörlerinin kucaklaması gereken bir konu olduğunu her zaman söylerim" dedi.


Tuzla'da eğitime iki önemli yatırım yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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