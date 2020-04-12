Tuzla'da E-Hayat süreci başladı
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Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel

Tuzla'da E-Hayat süreci başladı

Dijitalleşen dünyada dönüşümü hızlandıran COVID 19 ile mücadele süreci, E-Hayat sürecini de başlatmış oldu.

12.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:03
Tuzla'da E-Hayat süreci başladı

Dijitalleşen dünyada dönüşümü hızlandıran COVID 19 ile mücadele süreci, E-Hayat sürecini de başlatmış oldu.

COVID 19 ile mücadelenin psikolojik eşiği olan gündelik hayat kalitemizi devam ettirmek için evlerimizi okula, kültür merkezine, sosyal mekanlara ve kamu kurumlarına açılan bir pencereye çeviren E-Belediye alt yapısı ile Tuzla Belediyesi akıllı şehir dönüşüm sürecini güçlendirmeye devam ediyor.

Akıllı şehirler için alt yapı çalışmalarını geçtiğimiz yıllar içinde sürdüren Tuzla Belediyesi, "Mobil Referandum" uygulamasına kadar uzanan alt yapısını hem COVID 19 ile mücadelede etkin iletişim için, hem de vatandaşlarımız ile bilgi akışını sağlamada etkileşim için kullanmaya devam edecek.

E-hayat evlerimizde

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ortak akılla yönetilen Tuzla için, akıllı şehir projesi kapsamında yıllardır geliştirilen teknik alt yapı çalışmalarımızı bu süreçte uygulamalar ile vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. COVID 19 kapsamında sahada devam eden çalışmalar, kontrol ve denetimler sayesinde ilçemiz Tuzla, riski en az ilçelerden birisi oldu. Öte yandan kültür, sanat, tiyatro, müzik dinletileri, eğitim gibi etkinliklerin, dijital uygulamalarının sosyal hayata yansımasıyla, günlük hayatımızda da en az etkilenen ilçelerden birisi oldu.

Sosyal medya ile ülkemizin her köşesinden katılmanın mümkün olduğu Evdeki Kare, Türkiye için çal gibi yarışmalarımız büyük beğeni topladı. Yine ülkemizin her köşesinden gelen taleplere istinaden, gönderdiğimiz kitap ve Türk Kahvesi ile okuma kampanyalarına Tuzla Belediyesi olarak öncülük edip destek verdik.

Uzaktan eğitim ile AÇEM, Bilgi Evleri ve TUZGEM öğrencilerimize kesintisiz eğitim vermeye devam ediyoruz. Psikologlarımızın hazırladığı videolar ile vatandaşlarımıza moral desteği veriyoruz. Çocuklarla, gençlerle, 65 yaş üstü büyüklerimiz ile birebir iletişimlerimizi sosyal medya üzerinden güçlendirerek devam ettiriyoruz.

Halk günümüzü sosyal medyaya taşıyıp vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımıza yön veriyoruz. COVID 19 ile mücadelede tüm saha çalışmalarını başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz ile video konferanslar yardımıyla yerinde takip ediyoruz. İletişim merkezi, WhatsApp ihbar hattı, sosyal medya veya sosyal medya aracılığı ile yaptığımız halk buluşmalarımızda bize ulaşan vatandaş taleplerini hassasiyetle işleme alıp neticelendiriyoruz.

COVID 10 mücadelesini yönetirken, aynı zamanda E-Belediye altyapımızı güçlendirmek için uygulamalarımızı çeşitlendiriyor ve sistem analizleri yapıyoruz. Teknolojiyi vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, E-hayat çözümlerinde verimlilik hedefiyle çalışıyoruz.

Bu süreçte E-Belediye çalışmalarını güçlendirerek, E-Hayat sürecini de başlatmış olduk. Şimdi evlerimiz bir okul, kültür merkezi, tiyatro salonu, egzersiz ve spor alanı veya E-İşlemler ile kamuya açılan bir pencere oldu.

COVID 19 ile mücadelenin sosyal boyutunda da kesintisiz hayat için çağın teknolojisini ve teknik alt yapımızı kullanmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın evde kalarak bize yardımcı olmaya devam etmeleri, bir an önce durumun normalleşmesi için çok önemli. Biz sizin için her yerdeyiz. Merak etmeyin. Siz evde kalarak bize destek vermeye devam edin" diyerek evde kal çağrısı ile hizmetlerin çeşitlenerek devam edeceği mesajını yineledi.

Tuzla Belediyesi, sosyal medya ve internet üzerinden E-Belediye ve E-Devlet işlemleri ile beraber kültür, sanat, spor, eğitim ve destekleyici etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediyesi sosyal medya hesapları ile internet sayfasından kolayca ulaşılabilen çalışmalar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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