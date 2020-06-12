TUZLA'DA DUVARA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
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TUZLA'DA DUVARA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Tuzla'da bir alt geçidin duvarına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri, duvarı kırarak kurtarıldı.

12.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:10

Tuzla'da bir alt geçidin duvarına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri, duvarı kırarak kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla Hatboyu Caddesi'ndeki bir alt geçitte vatandaşlar kedi sesi duydu. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışan vatandaşlar, alt geçidin duvarına sıkışan yavru kediyi gördü. Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kedi yoldan geçen araçların sesinden korkup duvardaki boşluğa girdiği için itfaiye ekibinin çalışmalarına rağmen çıkartılamadı. İtfaiye ekibi, duvarı hilti ile kırarak kediyi kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan kedi Tuzla Belediyesi'nin veteriner ekibi tarafından tedavi altına alındı.

Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekibinin kediyi kurtarma çalışmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

TUZLA'DA DUVARA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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