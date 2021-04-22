Tuzla'da şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirildi
Tuzla'da, 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirilen araçta araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Tuzla'da, 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirilen araçta araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan sabahı, TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı Uygulama Noktası'nda bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçta bulunan M.S.N'nin (20) üstünde 6 gram esrar ele geçirilmesi üzerine araç arandı. Aramalarda, 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap, 8 gram esrar ve öğütücü madde bulundu.
Polis, araçta bulanan M.S.N ile Y.B. (18) ve yaşı küçük M.C.B'yi gözaltına aldı.
Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı