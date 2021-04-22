Tuzla'da şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirildi
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Tuzla'da şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla'da, 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirilen araçta araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Tuzla'da, 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirilen araçta araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan sabahı, TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı Uygulama Noktası'nda bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta bulunan M.S.N'nin (20) üstünde 6 gram esrar ele geçirilmesi üzerine araç arandı. Aramalarda, 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap, 8 gram esrar ve öğütücü madde bulundu.

Polis, araçta bulanan M.S.N ile Y.B. (18) ve yaşı küçük M.C.B'yi gözaltına aldı.

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tuzla'da şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirildi
Tuzla'da şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirildi
Tuzla'da şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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