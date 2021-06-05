Tuzla'da Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri ve Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri ve Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre etkinliğe katılan öğrenciler, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları ürünleri anlattı.
Yazıcı ve öğrenciler, Ekolojik Bahçe'de fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm temalı kıyafetleri inceleyen Yazıcı, programa katılan çocukların geri dönüşüm konusundaki önerilerini dinledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz