Son dakika gündem: Tuzla'da doğal gaz kutusundaki patlama sonucu iki araç ve bir binada hasar oluştu
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Son dakika gündem: Tuzla'da doğal gaz kutusundaki patlama sonucu iki araç ve bir binada hasar oluştu

02.02.2021 03:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 03:49

Son dakika haberlerine göre Tuzla'da doğal gaz kutusunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın iki araç ve bir binada hasara neden oldu.

Tuzla'da doğal gaz kutusunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın iki araç ve bir binada hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi Süheyla Sokak'taki doğal gaz kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu çıkan yangın kısa sürede panelvan ve kamyonetle üç katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalan 6 kişiyi tahliye eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Panikle birinci kattaki balkondan atlayan kişinin ayağına olay yerinde müdahale edildi, akciğer rahatsızlığı olan kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle panelvan, kamyonet ve binada hasar oluştu.

Kundaklama ihtimalini de değerlendiren polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Son dakika gündem: Tuzla'da doğal gaz kutusundaki patlama sonucu iki araç ve bir binada hasar oluştu
Son dakika gündem: Tuzla'da doğal gaz kutusundaki patlama sonucu iki araç ve bir binada hasar oluştu
Son dakika gündem: Tuzla'da doğal gaz kutusundaki patlama sonucu iki araç ve bir binada hasar oluştu
Son dakika gündem: Tuzla'da doğal gaz kutusundaki patlama sonucu iki araç ve bir binada hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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