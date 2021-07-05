Tuzla'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Tuzla'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Tuzla'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi Yonca sapağında Mehmet S'nin (30) kullandığı 34 FF 6881 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Mehmet S., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından devrilen beton mikserini kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz