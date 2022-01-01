Tuzla'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Tuzla'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi eski Ankara asfaltında seyreden İmdat G. yönetimindeki 34 ACL 321 plakalı hafif ticari araç, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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