Tuzla'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Tuzla'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi eski Ankara asfaltında seyreden İmdat G. yönetimindeki 34 ACL 321 plakalı hafif ticari araç, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.