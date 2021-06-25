TUZLA'DA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN BİNALAR YIKILIYOR

Tuzla'da olası İstanbul depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Tuzla'da olası İstanbul depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tuzla'da oturulmaya elverişli olmayan binaların ve sitelerin kentsel dönüşüm çalışmalarını bizzat yürüten Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi Yazıcı, bir süredir görüşmeler yapılan Tıp Kent Sitesi'ne ilk kepçeyi kendisi vurdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Tuzla'da yaklaşık 2000 üzerinde dairenin yenilenmesini sadece bu sene itibariyle başlamış olduk. Daha önceki binalarla birlikte 6000'in üzerinde bağımsız bölümde kentsel dönüşüm çalışmaları yapmış bir ilçe olarak gururluyuz' dedi.

Tuzla'da İstanbul'da olası İstanbul depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tuzla'da risk oluşturan binaların ve sitelerin kentsel dönüşüme kazandırılması için yapılan çalışmaları bizzat yürüten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bir süredir görüşmeler gerçekleştirdiği İstasyon Mahallesi'nde bulunan Tıp Kent Sitesi'nde, mutlu sona ulaştı. 2 bloktan oluşan Tıp Kent Sitesi'nin yıkımı bugün gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yıkım için gelen ekskavatör aracına binerek ilk kepçeyi kendisi vurdu.

Bu zamana kadar yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yazıcı,? Tuzlamızdaki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir sitenin daha yıkımını gerçekleştiriyoruz. Daha önce ekskavatör kullanmış biri olarak yıkımda da katkıda bulunmaya çalıştım. On sekize yakın siteyle görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek bireysel gerekse siteler halinde olan binalar öncelikli olmakla beraber Tuzla'da yaklaşık 2000 üzerinde dairenin yenilenmesini sadece bu sene itibariyle başlamış olduk. Daha önceki binalarla birlikte 6000'in üzerinde bağımsız bölümde kentsel dönüşüm çalışmaları yapmış bir ilçe olarak gururluyuz? diye konuştu.

'DEPREME DAYANIKLI TUZLA'YI TASARLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,? Yeni konut üretimi ile beraber taşınması gereken kentsel dönüşüm ile bölgelerinden boşaltılması gereken ve yine dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerimizde 1999 depreminde zarar görmüş, 37 binanın yıkılarak taşınmasıyla, yaklaşık bin 200 konuta başladık. 2 bin küsür konuta da İnşallah önümüzdeki günlerde başlamayı düşünüyoruz. Yeni konut üretimiyle 3 binden fazla konut üretimini gerçekleştirmek hem de sitelerimizin yenilenmesiyle yaklaşık bu dönem sonuna kadar toplamda 6-7 bin yeni konut hedefine ulaşacağız. Tuzla'da kentin yenilenmesi hem de kentsel dönüşüm manasında kent hayatının farklılaşmasıyla çok farklı bir Tuzla'yı, çocuklarımızın ve torunlarımızın gelecekte yaşayacağı ekolojik dengeye dikkat eden depreme dayanıklı Tuzla'yı tasarlamayı hedefliyoruz? ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı