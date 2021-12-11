Tuzla'da denize uçan otomobili iple bağladı

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Mercan Sahilde yolun dar olmasından dolayı denize uçan otomobili dalga götürmesin diye iple direğe bağladılar.

İlginç kaza akşam saatlerinde Tuzla'da bulunan Mercan sahilde meydana geldi. İddiaya göre hatalı park ve yolun dar olmasından dolayı 34 YK 005 plakalı araç sürücüsü yaklaşık 2 metre yükseklikten denize uçtu. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü deniz dalgalarının aracı götürmesinden korktuğu için otomobili iple direğe bağladı. Yaşanan kazadan dolayı saatlerce dalgaların içinde kalan otomobil kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen vinçle denizden çıkarılan otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

Tolgahan Mor " Buradaki kafeye arkadaşla çay içmeye geldik. Geçerken gördük bizde. Araç denize uçmuş burada araçlar park ediyor yolun sağ tarafına. Geçiş oldukça sıkıntılı oluyor burada. Bizde haberimiz yoktu. Geldiğimizde baktık araç devrilmiş. Hava biraz kötü. Deniz bayağı dalgalı. Biraz tedirgin olduk sürücü çıkmış araçtan sevindik kimseye bir şey olmamış cana geleceğine mala gelsin Geçmiş olsun " dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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